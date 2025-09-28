Trump, sparatoria in Michigan ennesimo attacco a cristiani

"Sono stato informato sulla terribile sparatoria avvenuta presso la chiesa a Grand Blanc, in Michigan. L'FBI è intervenuta immediatamente sul posto e condurrà l'indagine federale, fornendo pieno supporto alle autorità statali e locali". Lo ha detto Donald Trump sostenendo che possa trattarsi "dell'ennesimo attacco mirato ai cristiani negli Stati Uniti". "Questa epidemia di violenza nel nostro Paese deve finire immediatamente!", ha concluso il presidente.