Venerdì 26 Settembre 2025

Flotilla, il Colle va ascoltato

Raffaele Marmo
Flotilla, il Colle va ascoltato
Trump, sparatoria in Michigan ennesimo attacco a cristiani

28 set 2025
28 set 2025
Trump, sparatoria in Michigan ennesimo attacco a cristiani

'Questa violenza deve finire'

'Questa violenza deve finire'

'Questa violenza deve finire'

"Sono stato informato sulla terribile sparatoria avvenuta presso la chiesa a Grand Blanc, in Michigan. L'FBI è intervenuta immediatamente sul posto e condurrà l'indagine federale, fornendo pieno supporto alle autorità statali e locali". Lo ha detto Donald Trump sostenendo che possa trattarsi "dell'ennesimo attacco mirato ai cristiani negli Stati Uniti". "Questa epidemia di violenza nel nostro Paese deve finire immediatamente!", ha concluso il presidente.

© Riproduzione riservata

