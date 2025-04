Trump sostituisce Shapley con Faulkender all'Irs, polemiche su Harvard

A tre giorni dalla nomina, il presidente Donald Trump ha sostituito Gary Shapley, commissario ad interim dell'agenzia Usa per le imposte dirette. L'annuncio dell'amministrazione che il vice segretario al Tesoro, Michael Faulkender, prenderà il posto all'Irs di Shapley è arrivato lo stesso giorno in cui l'agenzia ha revocato l'accesso al massimo rappresentante del Doge presso l'ente fiscale, secondo quanto riferito al New York Times da persone a conoscenza della situazione. Faulkender, professore di finanza presso l'Università del Maryland, ha lavorato al ministero del Tesoro durante il primo mandato di Trump. Shapley era stato nominato martedì, nel mezzo di una serie straordinaria di promozioni e partenze ai vertici dell'agenzia fiscale nel giro di poche settimane. Il segretario al Tesoro Scott Bessent si era lamentato che Shapley fosse stato nominato a sua insaputa e su richiesta di Elon Musk, aveva appreso il Times. Trump ha scelto come capo in permanenza dell'Irs il deputato Billy Long, ma la nomina deve essere ancora confermato dal Senato. La precedente leader ad interim dell'Irs, Melanie Krause, si era dimessa dopo che l'amministrazione aveva deciso di utilizzare i dati dell'Irs per contribuire alla deportazione degli immigrati senza documenti. La tempesta sull'Irs arriva mentre l'agenzia fiscale americana è al giro di boa delle denunce dei redditi (la scadenza era il 16 aprile) ma anche al centro della polemica aperta dall'amministrazione Trump contro Harvard. Trump vorrebbe che l'Irs revocasse a Harvard il suo stato esentasse.