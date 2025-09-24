Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Trump sorpreso dal ritorno di Kimmel minaccia Abc
24 set 2025
24 set 2025
Trump sorpreso dal ritorno di Kimmel minaccia Abc

'L'ultima volta mi hanno dato 16 milioni'

'L'ultima volta mi hanno dato 16 milioni'

'L'ultima volta mi hanno dato 16 milioni'

"Non posso credere che fake news Abc abbia ridato il posto a Jimmy Kimmel". Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth prima di minacciare il network. "Penso che proveremo a far uscire Abc da questa situazione. Vediamo come ci riusciamo. L'ultima volta che sono andato" contro l'emittente "mi hanno dato 16 milioni di dollari. Questa volta sembra ben più redditizio", ha avvertito Trump lasciando intendere una possibile azione legale dopo quella con cui il network gli ha pagato 16 milioni.

