Trump sorpreso dal ritorno di Kimmel minaccia Abc

"Non posso credere che fake news Abc abbia ridato il posto a Jimmy Kimmel". Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth prima di minacciare il network. "Penso che proveremo a far uscire Abc da questa situazione. Vediamo come ci riusciamo. L'ultima volta che sono andato" contro l'emittente "mi hanno dato 16 milioni di dollari. Questa volta sembra ben più redditizio", ha avvertito Trump lasciando intendere una possibile azione legale dopo quella con cui il network gli ha pagato 16 milioni.