Trump smentisce Macron: il ritorno dal G7 non riguarda il cessate il fuoco tra Israele e Iran

Il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che il suo ritorno anticipato a Washington dal G7 non ha "nulla a che fare con un cessate il fuoco" tra Israele e Iran. "Il presidente francese Emmanuel Macron, per farsi pubblicità, ha erroneamente affermato che ho lasciato il vertice del G7 in Canada per tornare a Washington e lavorare a un 'cessate il fuoco' tra Israele e Iran. Falso!": ha scritto Trump sul suo social network Truth.

Macron "non ha idea del perché io sia ora in viaggio per Washington, ma di certo non ha nulla a che fare con un cessate il fuoco. È molto più grande di questo. Che lo voglia o no, Emmanuel non lo capisce mai", ha aggiunto.