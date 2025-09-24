Trump, sinistra radicale incita alla violenza contro l'Ice

Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
24 set 2025
'Accusano gli agenti di essere nazisti'

Donald Trump ha accusato "l'estrema sinistra di incitamento alla violenza contro gli agenti dell'immigrazione" dopo una sparatoria in un centro dell'Ice a Dallas. "L'Immigration and Customs Enforcement sta subendo un aumento senza precedenti di minacce, violenze e attacchi da parte di squilibrati radicali di sinistra", ha scritto Trump su Truth Social. "Questa violenza è il risultato della costante demonizzazione delle forze dell'ordine da parte dei democratici di estrema sinistra, che paragonano gli agenti dell'Ice ai 'nazisti'", ha scritto.

