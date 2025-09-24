Trump, sinistra radicale incita alla violenza contro l'Ice

Donald Trump ha accusato "l'estrema sinistra di incitamento alla violenza contro gli agenti dell'immigrazione" dopo una sparatoria in un centro dell'Ice a Dallas. "L'Immigration and Customs Enforcement sta subendo un aumento senza precedenti di minacce, violenze e attacchi da parte di squilibrati radicali di sinistra", ha scritto Trump su Truth Social. "Questa violenza è il risultato della costante demonizzazione delle forze dell'ordine da parte dei democratici di estrema sinistra, che paragonano gli agenti dell'Ice ai 'nazisti'", ha scritto.
