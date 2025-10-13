Domenica 12 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gaetano MaranzanoBonus casa in manovraGuerra in UcrainaPatrimonio Diane KeatonBallando con le stelle Crollo bitcoin
Acquista il giornale
Ultima oraTrump segue il rilascio in streaming dall'Air Force One
13 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Trump segue il rilascio in streaming dall'Air Force One

Trump segue il rilascio in streaming dall'Air Force One

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta guardando in diretta lo streaming del rilascio in corso degli ostaggi israeliani...

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta guardando in diretta lo streaming del rilascio in corso degli ostaggi israeliani da Gaza mentre si trova a bordo dell'Air Force One, in viaggio verso Israele. Lo riferisce la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. "La storia si sta scrivendo ora," ha scritto Leavitt come didascalia a una foto dello streaming scattata durante il volo e condivisa sui social media. Trump dovrebbe atterrare tra poco. La sua partenza per l'Egitto è poi prevista per le ore 13 ora locale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaDonald Trump