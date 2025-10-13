Trump segue il rilascio in streaming dall'Air Force One

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta guardando in diretta lo streaming del rilascio in corso degli ostaggi israeliani da Gaza mentre si trova a bordo dell'Air Force One, in viaggio verso Israele. Lo riferisce la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. "La storia si sta scrivendo ora," ha scritto Leavitt come didascalia a una foto dello streaming scattata durante il volo e condivisa sui social media. Trump dovrebbe atterrare tra poco. La sua partenza per l'Egitto è poi prevista per le ore 13 ora locale.