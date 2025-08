"L'Ue ci ha assicurato 600 miliardi di dollari per farci quello che vogliamo". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Cnbc avvertendo che se non arriveranno "alzerò i dazi al 35%" per l'Unione Europea. "L'unica ragione per cui gli ho abbassati al 15% è stata questa", ha sottolineato il presidente.