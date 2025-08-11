Trump schiera la Guardia Nazionale a Washington

Donald Trump ha annunciato lo schieramento della Guardia Nazionale a Washington. "Salverò la capitale degli Stati Uniti dal crimine e dallo squallore", ha detto in una conferenza stampa alla Casa Bianca annunciando che la polizia locale sarà "sottoposta al diretto controllo delle forze federali". Il presidente americano ha annunciato un'"azione storica" per "riprendersi la capitale" invocando la sezione 740 del District of Columbia Home Rule Act, che pone il dipartimento di polizia metropolitana di Washington sotto il diretto controllo federale. Trump ha aggiunto, inoltre che schiererà la Guardia Nazionale per contribuire a "ristabilire la legge e l'ordine". Donald Trump ha mostrato ai media nella sala stampa della Casa Bianca una serie di grafici secondo i quali il tasso di criminalità di Washington è peggiore di quello di diverse città in tutto il mondo, tra cui Baghdad, Panama City, Brasilia e Bogotà. "La nostra capitale è stata invasa da bande violente e criminali assetati di sangue, gang di giovani scatenati, maniaci drogati e senzatetto, e non permetteremo che ciò accada ancora", ha detto il presidente americano. Stando alle statistiche ufficiali delle forze dell'ordine nel 2025 e nel 2024 il tasso di criminalità a Washington è sceso.