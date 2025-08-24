Domenica 24 Agosto 2025

Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
24 ago 2025
Trump sceglie co-fondatore Airbnb per migliorare siti di governo

Donald Trump sceglie il co-fondatore di Airbnb come 'chief designer officer' con il compito di migliorare i servizi online offerti dalle agenzie governative in modo che gli americani abbiano un'esperienza "soddisfacente" come quando usano l'"Apple Store". Joe Gebbia, entrato nel Dipartimento per l'efficienza del governo all'inizio dell'anno, ha annunciato che è stato designato alla guida del National Design Studio appena istituito da Trump per "migliorare la qualità dell'esperienza offerta agli americani" online.

