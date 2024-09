Trump, 'sarò il protettore delle donne', bufera sui social

Sta scatenando forti polemiche sui social la dichiarazione che Donald Trump ha fatto durante un comizio in Pennsylvania definendosi "il protettore delle donne". "Non avrete più l'ansia per tutti i problemi che ci sono nel nostro Paese. Sarete protette e io sarò il vostro protettore...Non penserete più all'aborto", ha dichiarato il tycoon insistendo: "Non sarete più abbandonate, sole o spaventate. Non sarete più in pericolo...". Diverse organizzazioni per i diritti delle donne hanno attaccato le dichiarazioni dell'ex presidente definendole "viscide e inquietanti". L'associazione bipartisan The Seneca Project, ad esempio, ha accusato The Donald di essere "un predatore sessuale e un mostro che ci ha strappato il diritto di decidere dei nostri corpi", mentre molti utenti hanno pubblicato la clip della dichiarazione affiancandola al famigerato filmato di qualche anno fa nel quale il tycoon sosteneva, in modo volgare e irrispettoso, di "poter disporre delle donne" come vuole.