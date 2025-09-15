Venerdì 12 Settembre 2025

La politica disarmi le parole

Davide Nitrosi
La politica disarmi le parole
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tamberi JacobsViolenza SulmonaIsraele GazaUcrainaPapa LeoneOmicidio Kirk
Acquista il giornale
Ultima oraTrump, sanzioni europee a Russia non sono abbastanza dure
15 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Trump, sanzioni europee a Russia non sono abbastanza dure

Trump, sanzioni europee a Russia non sono abbastanza dure

Presidente torna a chiedere di non acquistare il petrolio russo

Presidente torna a chiedere di non acquistare il petrolio russo

Presidente torna a chiedere di non acquistare il petrolio russo

Le sanzioni europee alla Russia non sono dure abbastanza: lo ha detto Donald Trump ai reporter, rilanciando la sua richiesta che gli alleati della Nato smettano di acquistare petrolio russo e impongano dazi alla Cina.

"L'Europa sta comprando petrolio dalla Russia. Non voglio che comprino petrolio", ha detto Trump. "E le sanzioni... che stanno imponendo non sono abbastanza severe, io sono disposto a imporre sanzioni, ma dovranno inasprirle in modo proporzionale a quello che io sto facendo", ha aggiunto.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

RussiaNato