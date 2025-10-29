Trump: risolverò molte questioni con Xi

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di credere che "molte questioni" saranno risolte durante il vertice programmato con il suo omologo cinese Xi Jinping, domani in Corea del Sud. "Penso che avremo un ottimo incontro e molte questioni saranno risolte", ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One. "Non so se ne parleremo di Taiwan, non ne sono sicuro. Non c'è molto da chiedere: Taiwan è Taiwan", ha aggiunto il presidente Usa.