Trump ribadisce, 'ricostruirò Gaza, ma indeciso sui due Stati'

Trump spera nella "ricostruzione di Gaza" e afferma di non aver ancora deciso sulla soluzione dei due Stati. E ai giornalisti a bordo dell'Air Force One che lo riportava in America da Sharm el-Sheikh ha risposto: "Stiamo parlando di ricostruire Gaza. Non sto parlando di uno Stato unico, di uno Stato doppio o di due Stati. Stiamo parlando della ricostruzione di Gaza. Molte persone apprezzano la soluzione di uno Stato unico. Alcune persone apprezzano la soluzione di due Stati. Vedremo. Non ho ancora rilasciato dichiarazioni in merito", scrive il Guardian, citando le parole del presidente Usa.

La dichiarazione firmata ieri in Egitto afferma, fra l'altro, l'intenzione di "perseguire una visione globale di pace, sicurezza e prosperità condivisa nella regione", accogliendo con favore "i progressi compiuti nell'istituzione di accordi di pace globali e duraturi nella Striscia di Gaza". La dichiarazione, nota il Guardian, è però "estremamente vaga sul percorso da seguire per una pace sostenibile tra Israele e i suoi vicini, compresi i palestinesi" e non fa alcuna menzione di una soluzione a uno o due Stati. Anche se il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, che ha co-presieduto il vertice con Trump, ha affermato che l'accordo di Gaza "chiude un capitolo doloroso della storia umana" e prepara il terreno per una soluzione a due Stati.