Trump, retorica sinistra radicale responsabile morte Kirk

In un video su Truth che lo ritrae alla scrivania dello studio Ovale, Donald Trump ha reso solennemente omaggio al giovane attivista di destra Charlie Kirk ucciso in Utah, definendolo un "patriota", un "martire della verità e della libertà", una persona "che ha combattuto per la democrazia, la giustizia e il popolo americano".

Nel video, Donald Trump accusa la retorica della "sinistra radicale" che "per anni ha paragonato meravigliosi americani come Charlie ai nazi e ai peggiori criminali e assassini di massa del mondo". "Questo genere di retorica è direttamente responsabile per il terrorismo che stiamo vedendo nel nostro Paese ora e deve cessare ora", afferma, assicurando che la sua amministrazione combatterà in tutti i modi la violenza politica.

"Questo è un momento buio per l'America", afferma Donald Trump. "E' tempo che tutti gli americani e i media si confrontino col fatto che violenza e omicidi sono una tragica conseguenza del demonizzare coloro con cui non si è d'accordo, giorno dopo giorno, anno dopo anno", afferma definendo Kirk "il meglio d'America".