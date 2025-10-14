Martedì 14 Ottobre 2025

Innovazione per il presente

Paolo Giacomin
Innovazione per il presente
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra 2026Filippo Turetta AppelloGiovanni CastellucciMeteo cicloneBtp Valore ottobre 2025Israele Italia
Acquista il giornale
Ultima oraTrump, 'raid su barca narcos a largo Venezuela, 6 morti'
14 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Trump, 'raid su barca narcos a largo Venezuela, 6 morti'

Trump, 'raid su barca narcos a largo Venezuela, 6 morti'

'L'attacco è stato condotto in acque internazionali'

'L'attacco è stato condotto in acque internazionali'

'L'attacco è stato condotto in acque internazionali'

Donald Trump ha annunciato su Truth di aver ordinato un attacco "letale contro una nave affiliata a un'organizzazione terroristica designata (Dto) che conduceva narcotraffico nell'area di responsabilità del commando sud Usa, appena al largo delle coste del Venezuela". "L'intelligence - ha aggiunto - ha confermato che la nave trafficava stupefacenti, era associata a reti illecite di narcoterrorismo e stava transitando lungo una rotta nota del Dto. L'attacco è stato condotto in acque internazionali e sei narcoterroristi di sesso maschile a bordo della nave sono rimasti uccisi. Nessun membro delle forze armate Usa è rimasto ferito".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TerrorismoDonald Trump