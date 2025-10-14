Trump, 'raid su barca narcos a largo Venezuela, 6 morti'

Donald Trump ha annunciato su Truth di aver ordinato un attacco "letale contro una nave affiliata a un'organizzazione terroristica designata (Dto) che conduceva narcotraffico nell'area di responsabilità del commando sud Usa, appena al largo delle coste del Venezuela". "L'intelligence - ha aggiunto - ha confermato che la nave trafficava stupefacenti, era associata a reti illecite di narcoterrorismo e stava transitando lungo una rotta nota del Dto. L'attacco è stato condotto in acque internazionali e sei narcoterroristi di sesso maschile a bordo della nave sono rimasti uccisi. Nessun membro delle forze armate Usa è rimasto ferito".