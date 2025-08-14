Trump, Putin sa che sono il più duro con cui ha a che fare

"Putin sa che sono il più duro con cui abbia mai avuto a che fare". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista radiofonica, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. La guerra in Ucraina è probabilmente la più difficile da fermare, ha detto il presidente Usa che ha aggiunto: "Se l'incontro con Putin va male "non chiamerò nessuno" se va bene "chiamerò Zelensky". "Non penso" ci sarà un "cessate il fuoco immediato. Sono interessato a una pace immediata" ha detto Trump.