Pierfrancesco De Robertis
Trump, Putin sa che sono il più duro con cui ha a che fare
14 ago 2025
'Se incontro con Putin va male non chiamo nessuno'

"Putin sa che sono il più duro con cui abbia mai avuto a che fare". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista radiofonica, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. La guerra in Ucraina è probabilmente la più difficile da fermare, ha detto il presidente Usa che ha aggiunto: "Se l'incontro con Putin va male "non chiamerò nessuno" se va bene "chiamerò Zelensky". "Non penso" ci sarà un "cessate il fuoco immediato. Sono interessato a una pace immediata" ha detto Trump.

UcrainaDonald Trump