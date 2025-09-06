Sabato 6 Settembre 2025

Ostacolo alla pace

Bruno Vespa
Ostacolo alla pace
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mondiali Volley ItaliaRiccardo PozzobonIsraele GazaSinner Us OpenUsa-Venezuela
Acquista il giornale
Ultima ora'Trump punta al controllo del memoriale dell'11 settembre'
6 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. 'Trump punta al controllo del memoriale dell'11 settembre'

'Trump punta al controllo del memoriale dell'11 settembre'

Ora è gestito da un'ente di beneficienza presieduto da Bloomberg

Ora è gestito da un'ente di beneficienza presieduto da Bloomberg

Ora è gestito da un'ente di beneficienza presieduto da Bloomberg

Dopo il Kennedy Center a Washington Donald Trump punta ad assumere il controllo del memoriale dell'11 settembre a New York, uno dei luoghi più iconici della Grande Mela. Lo riportano i media americani.

Il sito, nella zona sud di Manhattan ha aperto al pubblico nel 2014 ed è gestito da un ente di beneficenza pubblico, ora presieduto dall'ex sindaco di New York Michael Bloomberg, uno dei più forti critici del tycoon. La Casa Bianca ha confermato che l'amministrazione ha avuto "discussioni esplorative" sull'idea, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Donald Trump