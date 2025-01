Trump punta a una pace sostenibile in Ucraina: le dichiarazioni di Marco Rubio

L'amministrazione Trump mira a porre fine alla guerra in Ucraina in modo "sostenibile", ovvero affinché non ne scoppi una nuova nel giro di pochi anni: lo ha detto il nuovo segretario di Stato americano, Marco Rubio, in un'intervista alla Cbs.

"Il conflitto deve finire, e la politica degli Stati Uniti è che vogliamo che finisca, vogliamo fare tutto il possibile per far si che finisca. Ci impegneremo e faremo in modo che finisca in modo sostenibile, il che significa che non vogliamo semplicemente che il conflitto finisca per poi riprendere tra due, tre o quattro anni. Vogliamo portare stabilità", ha affermato Rubio.

Il capo della diplomazia di Washington ha poi sottolineato che l'Ucraina sta pagando il prezzo più alto per le sue infrastrutture energetiche, "per le persone e le vite perse, per milioni di ucraini che sono stati costretti a lasciare il proprio Paese e vivere all'estero".

Rubio ha infine sottolineato che "tutti dovrebbero essere molto contenti" che Donald Trump sia stato eletto presidente degli Stati Uniti, perché vuole "promuovere la pace nel mondo e porre fine a questi conflitti".