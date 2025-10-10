Giovedì 9 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
Ultima ora
Ultima oraTrump pubblica un video sulle parole di Putin e lo ringrazia
10 ott 2025
Trump pubblica un video sulle parole di Putin e lo ringrazia

Il presidente russo loda il suo sforzo per la pace

Donald Trump posta un video sul suo social Truth in cui Vladimir Putin parla sul suo lavoro nel risolvere le dispute e la sua mancata vittoria del premio Nobel per la pace. Al video è allegato un ringraziamento: "Grazie presidente Putin".

Trump "sta facendo molto per risolvere le questioni complicate di oggi che persistono da anni o decenni ma non spetta a me dire se meritava il Premio Nobel per la pace", ha detto Putin osservando come Trump sta "cercando di trovare una soluzione anche per il conflitto in Ucraina".

© Riproduzione riservata