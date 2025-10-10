Trump pubblica un video sulle parole di Putin e lo ringrazia

Donald Trump posta un video sul suo social Truth in cui Vladimir Putin parla sul suo lavoro nel risolvere le dispute e la sua mancata vittoria del premio Nobel per la pace. Al video è allegato un ringraziamento: "Grazie presidente Putin".

Trump "sta facendo molto per risolvere le questioni complicate di oggi che persistono da anni o decenni ma non spetta a me dire se meritava il Premio Nobel per la pace", ha detto Putin osservando come Trump sta "cercando di trovare una soluzione anche per il conflitto in Ucraina".