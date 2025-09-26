Venerdì 26 Settembre 2025

Italiani re degli sprechi

Andrea Segrè*
Italiani re degli sprechi
26 set 2025
26 set 2025
'Trump, pronto a togliere veto armi a lungo raggio a Kiev'

Wsj: 'Il tycoon l'ha detto a Zelensky, ma nessun impegno'

Wsj: 'Il tycoon l'ha detto a Zelensky, ma nessun impegno'

Wsj: 'Il tycoon l'ha detto a Zelensky, ma nessun impegno'

Nell'incontro a margine dell'Assemblea dell'Onu Donald Trump ha dichiarato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di essere disponibile a revocare le restrizioni all'uso da parte di Kiev di armi a lungo raggio americane per colpire all'interno della Russia. Lo ha riferito al Wall Street Journal un alto funzionario Usa. E' stato il leader di Kiev a chiedere a Trump più missili a lungo raggio e l'approvazione per usarli per colpire obiettivi sul territorio russo. Il tycoon risposto di non essere contrario all'idea, ma non si è impegnato a farlo.

