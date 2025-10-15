Martedì 14 Ottobre 2025

15 ott 2025
  3. Trump proclama 14 ottobre 'giornata del ricordo' di Kirk

Trump proclama 14 ottobre 'giornata del ricordo' di Kirk

Donald Trump ha proclamato il 14 ottobre giornata nazionale della memoria per Charlie Kirk. In una nota dopo la cerimonia per la consegna postuma della medaglia della libertà all'attivista conservatore ucciso il 10 settembre, il presidente ha invitato "il popolo americano a riunirsi in questo giorno nei rispettivi luoghi di culto, per rendere omaggio alla memoria di Charlie. Invito il popolo della nostra Nazione a pregare per il progresso della pace, della verità e della giustizia in tutto il nostro Paese". Il 14 ottobre è anche il compleanno di Kirk che avrebbe compiuto 32 anni.

