Trump, primi passi i più difficili, ora pace durevole

"I primi passi verso la pace sono sempre i più difficili, e oggi li abbiamo compiuti insieme. Tutto lo slancio ora è rivolto verso una pace grande, gloriosa e duratura": lo afferma Donald Trump nel discorso ai leader riuniti a Sharm el Sheik, secondo le anticipazioni della Casa Bianca. Ciò che abbiamo realizzato insieme in questi ultimi giorni cambierà la storia e sarà ricordato per sempre". "Questo è il giorno per cui le persone in questa regione e in tutto il mondo hanno lavorato, lottato, sperato e pregato", ha aggiunto il presidente americano. "Con l'accordo storico che abbiamo appena firmato, le preghiere di milioni di persone sono state finalmente esaudite. Insieme, abbiamo realizzato l'impossibile. Finalmente, abbiamo la pace in Medio Oriente", ha sottolineato. "Preferisco le persone toste a quelle morbide e accomodanti. Non so perché. Credo che sia un problema di personalità". "La maggior parte dei leader in questa sala governano i paesi più ricchi del mondo, forse non è politically correct dirlo ma io lo dico", ha aggiunto il presidente americano. "Sono contento che ci sostengano".