Lunedì 11 Agosto 2025

Il Ponte oltre la politica

Gabriele Canè
Il Ponte oltre la politica
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Taglio IrpefVertice AlaskaGiornalista ucciso GazaAnticiclone e caldoBotulino friarielli
Acquista il giornale
Ultima ora'Trump prepara l'invio della Guardia Nazionale a Washington'
11 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. 'Trump prepara l'invio della Guardia Nazionale a Washington'

'Trump prepara l'invio della Guardia Nazionale a Washington'

Media, attesa conferenza stampa. Si apre processo su Los Angeles

Media, attesa conferenza stampa. Si apre processo su Los Angeles

Media, attesa conferenza stampa. Si apre processo su Los Angeles

Donald Trump si prepara a schierare la guardia nazionale a Washington dopo averlo fatto, fra le polemiche, a Los Angeles. Lo riporta il New York Post citando la Reuters. L'indiscrezione precede la conferenza stampa convocata del presidente per aumentare la sicurezza nella capitale e arriva nel giorno in cui si apre si apre il processo che stabilirà se l'invio della Guardia Nazionale a Los Angeles ha violato il divieto di usare le truppe federali come forze dell'ordine civili.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ProcessoDonald Trump