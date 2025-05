Il presidente Donald Trump ha affermato, a bordo dell'Air Force One in partenza da Abu Dhabi, che "potrebbe" chiamare il presidente russo Vladimir Putin per discutere la fine della guerra russa in Ucraina. Lo riporta la Cnn. "Dobbiamo incontrarci. Ci incontreremo io e lui. Penso che risolveremo il problema, o forse no, ma almeno lo sapremo. E se non lo risolveremo, sarà molto interessante".