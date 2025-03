Trump potrebbe interrompere anche l'appoggio indiretto all'Ucraina

Il presidente statunitense Donald Trump potrebbe decidere di interrompere anche l'appoggio indiretto all'Ucraina, oltre agli aiuti diretti, che include anche la condivisione di informazioni di intelligence: lo ha detto un funzionario dell'amministrazione dopo lo scontro di ieri nello Studio Ovale tra il presidente e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riporta il New York Times. Tra gli altri aiuti indiretti, il Nyt cita altri tipi di finanziamenti militari, l'addestramento di truppe e piloti ucraini e l'uso di una base militare Usa in Germania che ospita un call center che gestisce gli aiuti internazionali a Kiev.