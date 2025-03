Trump: Possibile Acquisizione della Groenlandia Senza Uso della Forza

"Otterremo la Groenlandia, al 100%". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Nbc, durante la quale ha spiegato che ci sono "possibilità" che gli Stati Uniti la prendano "senza la forza militare" ma "nulla è escluso".

Trump ha fiducia nel suo consigliere alla Sicurezza nazionale Mike Waltz, finito nella bufera per il chatgate. "Non licenzio nessuno a causa delle fake news e di una caccia alle streghe", ha detto il presidente Usa riferendo di "non avere idea" di cosa sia Signal: "Non so cosa sia e non mi interessa. Tutto quello che posso dire è che è solo una caccia alle streghe": il chatgate è "l'unica cosa di cui i media vogliono parlare perché non hanno altro".