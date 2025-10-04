Trump plaude a Israele, 'ora Hamas si muova in fretta'

"Apprezzo che Israele abbia temporaneamente cessato i bombardamenti per dare al rilascio degli ostaggi e all'accordo di pace la possibilità di essere completati. Hamas deve muoversi in fretta, altrimenti tutte le scommesse saranno annullate. Non tollererò ritardi, che molti pensano avverranno, né alcun esito in cui Gaza rappresenti nuovamente una minaccia. Facciamolo, in fretta. Tutti saranno trattati in modo equo!": lo ha scritto Donald Trump su Truth.