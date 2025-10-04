Sabato 4 Ottobre 2025

Le due Italie

Le due Italie
4 ott 2025
Trump plaude a Israele, 'ora Hamas si muova in fretta'

'Non tollererò ritardi né che Gaza sia nuovamente una minaccia'

"Apprezzo che Israele abbia temporaneamente cessato i bombardamenti per dare al rilascio degli ostaggi e all'accordo di pace la possibilità di essere completati. Hamas deve muoversi in fretta, altrimenti tutte le scommesse saranno annullate. Non tollererò ritardi, che molti pensano avverranno, né alcun esito in cui Gaza rappresenti nuovamente una minaccia. Facciamolo, in fretta. Tutti saranno trattati in modo equo!": lo ha scritto Donald Trump su Truth.

