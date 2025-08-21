Trump, 'per vincere l'Ucraina doveva attaccare la Russia'

Giovedì 21 Agosto 2025

La paura di (stra)vincere

Giorgio Caccamo
La paura di (stra)vincere
21 ago 2025
'Ma l'incompetente Biden non glielo ha permesso'

"È molto difficile, se non impossibile, vincere una guerra senza attaccare il Paese invasore. È come una grande squadra che ha una difesa fantastica, ma non può giocare in attacco. Non c'è possibilità di vincere!". Lo scrive Donald Trump su Truth tornando a parlare della guerra in Ucraina. "E così è stato con l'Ucraina e la Russia. Il corrotto e incompetente Joe Biden non ha permesso all'Ucraina di attaccare ma solo di difendersi e come è andata?", ha attaccato il presidente americano ribadendo che "questa è una guerra che non sarebbe mai accaduta se fossi stato presidente" e annunciando che "ci aspettano tempi interessanti".

UcrainaDonald Trump