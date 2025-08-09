Trump pensa a classificare marijuana come droga meno pericolosa

Venerdì 8 Agosto 2025

Armando Stella
Ultima oraTrump pensa a classificare marijuana come droga meno pericolosa
9 ago 2025
Wsj, l'apertura sotto pressione dei suoi finanziatori

Donald Trump sta valutando di classificare la marijuana come una droga meno pericolosa. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, il presidente ha aperto all'ipotesi nel corso di una raccolta fondi nei giorni scorsi al suo club di golf in New Jersey. L'amministrazione Biden aveva avviato il processo per riclassificate la marijuana come una droga meno pericolosa ma non era riuscito a concretizzare il suo intento prima della fine del mandato. La volontà di Trump di agire è legata alle significative donazioni ricevute durante la campagna elettorale dall'industria della marijuana.

