Venerdì 26 Settembre 2025

Flotilla, il Colle va ascoltato

Raffaele Marmo
Flotilla, il Colle va ascoltato
Ultima ora
Trump parteciperà al vertice dei generali martedì
28 set 2025
Trump parteciperà al vertice dei generali martedì

Convocati da Hegseth per parlare dello 'spirito guerriero'

Convocati da Hegseth per parlare dello 'spirito guerriero'

Convocati da Hegseth per parlare dello 'spirito guerriero'

Donald Trump ha deciso di partecipare all'ultimo minuto all'incontro con i massimi generali americani martedì a Quantico, in Virginia, convocato la scorsa settimana dal segretario alla Difesa Pete Hegseth. Lo rivela il Washington Post. Il vertice aveva creato allarme in tutto il mondo ma è poi emerso che si tratta di un'occasione per il capo del Pentagono per tenere un discorso "sullo spirito guerriero" e vedere "faccia a faccia" centinaia di leader militari da tutto il mondo.

© Riproduzione riservata

