Trump parteciperà al vertice dei generali martedì

Donald Trump ha deciso di partecipare all'ultimo minuto all'incontro con i massimi generali americani martedì a Quantico, in Virginia, convocato la scorsa settimana dal segretario alla Difesa Pete Hegseth. Lo rivela il Washington Post. Il vertice aveva creato allarme in tutto il mondo ma è poi emerso che si tratta di un'occasione per il capo del Pentagono per tenere un discorso "sullo spirito guerriero" e vedere "faccia a faccia" centinaia di leader militari da tutto il mondo.