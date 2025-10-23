Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader di sinistra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Guerra UcrainaVideo LouvreScommesse NbaCarlo e Camilla in VaticanoSinner Vienna
Acquista il giornale
Ultima oraTrump parte domani per l'Asia, giovedì l'incontro con Xi
23 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Trump parte domani per l'Asia, giovedì l'incontro con Xi

Trump parte domani per l'Asia, giovedì l'incontro con Xi

Martedì vedrà la nuova premier giapponese

Martedì vedrà la nuova premier giapponese

Martedì vedrà la nuova premier giapponese

Donald Trump partirà domani sera (nella notte italiana) per il suo viaggio in Asia, dove incontrerà Xi giovedì prossimo a margine del vertice Asean, in Corea del Sud. Il giorno prima vedrà il leader sudcoreano. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. Trump incontrerà inoltre la nuova premier giapponese martedì prossimo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Xi JinpingDonald Trump