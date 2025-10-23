Trump parte domani per l'Asia, giovedì l'incontro con Xi

Donald Trump partirà domani sera (nella notte italiana) per il suo viaggio in Asia, dove incontrerà Xi giovedì prossimo a margine del vertice Asean, in Corea del Sud. Il giorno prima vedrà il leader sudcoreano. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. Trump incontrerà inoltre la nuova premier giapponese martedì prossimo.
Conte studia da leader di sinistra
Pierfrancesco De Robertis
Ultima oraTrump parte domani per l'Asia, giovedì l'incontro con Xi