Trump, Paesi Nato impongano dazi dal 50% al 100% alla Cina

Nel suo post su Truth Donald Trump chiede ai Paesi Nato non solo di smettere di acquistare petrolio russo - come condizione per varare sanzioni Usa a Mosca - ma anche di "imporre dazi dal 50% al 100% alla Cina, da ritirare completamente dopo la fine della guerra" in Ucraina. "La Cina ha un forte controllo, e persino una presa, sulla Russia, e questi potenti dazi spezzeranno quella presa", prosegue. "Se la Nato fa come dico, la guerra finirà rapidamente e tutte quelle vite saranno salvate! Altrimenti, state solo sprecando il mio tempo, e il tempo, l'energia e il denaro degli Stati Uniti", ammonisce.