Kirk, brutto clima anche in Italia

Kirk, brutto clima anche in Italia
13 set 2025
13 set 2025
Trump, Paesi Nato impongano dazi dal 50% al 100% alla Cina

Per acquisto petrolio russo. 'Se fanno come dico guerrà finirà'

Nel suo post su Truth Donald Trump chiede ai Paesi Nato non solo di smettere di acquistare petrolio russo - come condizione per varare sanzioni Usa a Mosca - ma anche di "imporre dazi dal 50% al 100% alla Cina, da ritirare completamente dopo la fine della guerra" in Ucraina. "La Cina ha un forte controllo, e persino una presa, sulla Russia, e questi potenti dazi spezzeranno quella presa", prosegue. "Se la Nato fa come dico, la guerra finirà rapidamente e tutte quelle vite saranno salvate! Altrimenti, state solo sprecando il mio tempo, e il tempo, l'energia e il denaro degli Stati Uniti", ammonisce.

