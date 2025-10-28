'Trump ospiterà i leader di 5 Paesi ex sovietici'

Donald Trump incontrerà i presidenti di cinque Paesi dell'Asia centrale la prossima settimana alla Casa Bianca. Lo riferiscono fonti informate alla Reuters. L'incontro con i leader di Uzbekistan, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Turkmenistan, è in programma per il 6 novembre e può essere letto anche come un ulteriore smacco a Vladimir Putin. Al centro dei colloquio lo sfruttamento delle risorse naturali di cui i cinque paesi sono ricchi.