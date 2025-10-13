Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ostaggi IsraeleTrump KnessetNobel economiaManovra 2026Elezioni in ToscanaIsraele Italia
Acquista il giornale
Ultima ora'Trump, ok ad Hamas come forza di polizia per un periodo'
13 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. 'Trump, ok ad Hamas come forza di polizia per un periodo'

'Trump, ok ad Hamas come forza di polizia per un periodo'

Abc: 'Vogliono porre fine ai problemi, andrà tutto bene'

Abc: 'Vogliono porre fine ai problemi, andrà tutto bene'

Abc: 'Vogliono porre fine ai problemi, andrà tutto bene'

Un giornalista ha chiesto al presidente Donald Trump quale fosse il suo messaggio ad Hamas in seguito alle notizie secondo cui il gruppo svolgerà un ruolo di forza di polizia palestinese: "Abbiamo dato loro l'approvazione per un periodo di tempo", ha detto il presidente americano. "Vogliono porre fine ai problemi e lo hanno detto apertamente, e abbiamo dato loro l'approvazione per un periodo di tempo. Penso che andrà tutto bene", ha aggiunto.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Donald TrumpHamas