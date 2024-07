Trump, 'oggi facciamo la storia, avanti a tutta velocità'

Biden si è dimesso in "completa disgrazia", ;;afferma Trump nella mail della sua campagna elettorale in risposta al ritiro di Joe Biden nella corsa per la Casa Bianca. Lo riferisce Sky News. Il presidente in carica "ha lasciato la corsa in completa disgrazia", scrive, e chiede a "un milione di patrioti pro-Trump di contribuire" con donazioni per la sua campagna. "Oggi facciamo la storia", ha aggiunto. "L'establishment di Washington, i media che odiano l'America e il corrotto 'deep State' hanno fatto tutto il possibile per proteggere Biden, ma il vostro sostegno lo ha semplicemente messo fuori gara! Adesso avanti a tutta velocità!".