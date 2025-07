Trump, non mi interessa più parlare con Putin

"Non mi interessa più parlare con Putin". Lo ha detto Donald Trump. "Avevamo avuto una conversazione molto franca e poi i bombardamenti sono continuati", ha sottolineato il presidente americano.

L'Ucraina ha elogiato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per aver dichiarato che avrebbe ridotto la scadenza di 50 giorni fissata per il presidente russo Vladimir Putin per porre fine alla guerra in Ucraina. "Grazie al presidente Trump per essere rimasto fermo e aver trasmesso un chiaro messaggio di pace attraverso la forza", ha dichiarato sui social il consigliere presidenziale ucraino Andriy Yermak. "Quando l'America guida con forza, gli altri ci pensano due volte".