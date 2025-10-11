Trump, 'non ho cancellato l'incontro con Xi, non so se lo vedrò'

"Non ho cancellato" l'incontro con Xi Jinping, "potrei vederlo" ma "non so". Lo ha detto Donald Trump parlando alla Casa Bianca. Poche ore prima il presidente americano aveva scritto su Truth: "Avrei dovuto incontrare il presidente Xi tra due settimane, all'Apec in Corea del Sud, ma ora sembra non esserci più motivo di farlo".

Nel frattempo giudicando "ostile" la stretta di Pechino sulle esportazioni di minerali rari, Trump ha annunciato ulteriori dazi al 100% nei confronti del Dragone a partire dal primo novembre.