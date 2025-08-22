Trump non esclude sanzioni a Mosca, vedremo di chi è colpa

Venerdì 22 Agosto 2025

22 ago 2025
'Sapremo in un paio di settimane'

'Sapremo in un paio di settimane'

"Penso" che in due settimane "conoscerò l'atteggiamento della Russia e, francamente, dell'Ucraina. A quel punto prenderò una decisione: sarà una decisone importante che potrebbe riguardare importanti sanzioni, dazi o tutti e due. Potremmo non fare nulla e dire è 'la vostra battaglia'". Lo ha detto Donald Trump. A chi gli chiedeva se c'è la possibilità che non farà nulla se Vladimir Putin non si siede al tavolo, il presidente ha risposto: "Vedremo di chi è la colpa. Vedremo se" Volodymyr Zelesnky e Putin "si riuniranno o meno. Sapremo in un paio di settimane".

RussiaDonald Trump