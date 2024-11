Donald Trump ritorna ancora una volta sul risultato delle elezioni del 2020, vinte da Joe Biden, e dichiara: "Non avrei dovuto lasciare la Casa Bianca". "Non avrei dovuto andarmene" alla fine del mandato, ha detto il tycoon. "Avevamo fatto così bene, ci eravamo divertiti così tanto...", ha aggiunto durante un comizio in Pennsylvania.