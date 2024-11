Trump nomina Wright segretario per l'Energia

Donald Trump ha nominato Chris Wright segretario per l'Energia e membro del nuovo consiglio nazionale per l'Energia. Lo ha annunciato il presidente-eletto in una nota. Wright è l'amministratore delegato di Liberty Energy, società attiva nel fracking, la tecnica per l'estrazione di gas e petrolio tramite la perforazione delle rocce e la loro 'fratturazione' con il liquido. Wright non ha alcuna esperienza a Washington: è un uomo d'affari che si è fatto da solo e un promotore del petrolio e del gas convinto che i combustibili fossili siano cruciali per la prosperità e contro la povertà. In passato ha definito la minaccia del surriscaldamento globale un'esagerazione.