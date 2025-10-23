Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Conte studia da leader di sinistra
Trump, 'Netanyahu l'ho fermato io, avrebbe continuato'
23 ott 2025
23 ott 2025
Trump, 'Netanyahu l'ho fermato io, avrebbe continuato'

Intervista del presidente al Time. 'In Qatar terribile errore'

"BIbi, non puoi combattere il mondo. Puoi combattere battaglie individuali, ma il mondo è contro di te. E Israele è un posto molto piccolo rispetto al mondo." Così Donald Trump si è rivolto al premier israeliano per convincerlo a fermare la guerra a Gaza, secondo quanto raccontato dal presidente in un'intervista al Time pubblicata oggi ma registrata il 15 ottobre. "Avrebbe continuato. Sarebbe andato avanti per anni", ha aggiunto. "Quando ha commesso quell'errore tattico, quello in Qatar, è stato terribile ma in realtà, e l'ho detto all'emiro, questa è stata una delle cose che ci ha uniti tutti", ha detto ancora Trump.

