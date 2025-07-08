Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Trump, nessuna proroga per scadenza primo agosto sui dazi

8 lug 2025
8 lug 2025
Trump, nessuna proroga per scadenza primo agosto sui dazi

'Oggi invierò altre lettere'

Donald Trump ha precisato su Truth che non estenderà la scadenza del primo agosto per l'entrata in vigore dei nuovi dazi annunciati per una quindicina di Paesi, dopo aver segnalato ieri una possibile flessibilità. "Come da lettere inviate ieri a vari Paesi, oltre alle lettere che saranno inviate oggi, domani e per il prossimo breve periodo - ha scritto su Truth - il pagamento delle tariffe inizierà il primo agosto 2025. Questa data non ha subito modifiche e non subirà modifiche. In altre parole, tutti i pagamenti saranno dovuti e pagabili a partire dal primo agosto 2025. Non saranno concesse proroghe".

