Trump, molto presto l'incontro con Putin e Zelensky

L'incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky avverrà "molto presto". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox news al termine del vertice di Anchorage, in Alaska. Il tycoon ha sottolineato che "entrambi vogliono che io partecipi, ci sarò". Trump ha definito il vertice con Putin "da 10 su 10" anche se "non c'è ancora un accordo". "Voglio che la gente smetta di morire in Ucraina", ha ribadito il presidente Usa spiegando che Putin "ha parlato molto sinceramente del suo desiderio di mettere fine alla guerra in Ucraina".