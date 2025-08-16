Giovedì 14 Agosto 2025

La lezione di Monaco 1938
16 ago 2025
Trump, molto presto l'incontro con Putin e Zelensky

Intervista a Fox dopo vertice in Alaska, 'incontro da 10'

L'incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky avverrà "molto presto". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox news al termine del vertice di Anchorage, in Alaska. Il tycoon ha sottolineato che "entrambi vogliono che io partecipi, ci sarò". Trump ha definito il vertice con Putin "da 10 su 10" anche se "non c'è ancora un accordo". "Voglio che la gente smetta di morire in Ucraina", ha ribadito il presidente Usa spiegando che Putin "ha parlato molto sinceramente del suo desiderio di mettere fine alla guerra in Ucraina".

