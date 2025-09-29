Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Regionali Valle d'AostaSciopero treni 3 ottobreFlotilla oggiElezioni MoldaviaSinner Atp Pechino
Acquista il giornale
Ultima oraTrump, molto fiducioso di raggiungere l'accordo a Gaza
29 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Trump, molto fiducioso di raggiungere l'accordo a Gaza

Trump, molto fiducioso di raggiungere l'accordo a Gaza

Il presidente Usa accoglie Netanyahu alla Casa Bianca

Il presidente Usa accoglie Netanyahu alla Casa Bianca

Il presidente Usa accoglie Netanyahu alla Casa Bianca

"Sono molto fiducioso di raggiungere l'accordo a Gaza". Lo ha detto Donald Trump accogliendo alla Casa Bianca il premier Benjamin Netanyahu. Il primo ministro israeliano è arrivato nella residenza del presidente americano ed è stato accolto da Donald Trump. I due avranno un incontro nello studio Ovale per discutere il piano Usa per la tregua e il dopoguerra a Gaza. E' prevista una conferenza stampa congiunta alle 13.15 (le 19.15 in Italia).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaDonald Trump