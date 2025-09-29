Trump, molto fiducioso di raggiungere l'accordo a Gaza

"Sono molto fiducioso di raggiungere l'accordo a Gaza". Lo ha detto Donald Trump accogliendo alla Casa Bianca il premier Benjamin Netanyahu. Il primo ministro israeliano è arrivato nella residenza del presidente americano ed è stato accolto da Donald Trump. I due avranno un incontro nello studio Ovale per discutere il piano Usa per la tregua e il dopoguerra a Gaza. E' prevista una conferenza stampa congiunta alle 13.15 (le 19.15 in Italia).