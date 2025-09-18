Giovedì 18 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Trump PutinBimbo caduto a GenovaRiforma giustiziaIsraele GazaJimmy Kimmel
Acquista il giornale
Ultima oraTrump minaccia la revoca di licenze tv, 'il 97% è contro di me'
18 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Trump minaccia la revoca di licenze tv, 'il 97% è contro di me'

Trump minaccia la revoca di licenze tv, 'il 97% è contro di me'

'Decisione tocca a presidente Federal Communications Commission'

'Decisione tocca a presidente Federal Communications Commission'

'Decisione tocca a presidente Federal Communications Commission'

Donald Trump minaccia la revoca delle licenze delle reti televisive che sono "contro di me". "Ho letto da qualche parte che le reti sono al 97% contro di me... eppure ho vinto facilmente, tutti e 7 gli swing states" nel 2024. "Mi danno solo cattiva stampa. Eppure hanno una licenza", ha aggiunto. "Penso che forse la loro licenza dovrebbe essere revocata", ha aggiunto, precisando che la decisione "spetterà a Brendan Carr", il presidente della Federal Communications Commission, suo stretto alleato.

"Credo che Brendan Carr sia eccezionale, è un patriota", ha detto Trump, che lo ha nominato alla sua posizione. "Ama il nostro Paese ed è un tipo tosto. Quindi vedremo", ha proseguito parlando con i reporter.

La minaccia di Trump è arrivata un giorno dopo che Abc ha sospeso la messa in onda del programma Jimmy Kimmel Live! a causa delle dichiarazioni del conduttore sull'uccisione dell'attivista conservatore Charlie Kirk.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Donald Trump