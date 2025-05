Trump minaccia dazi del 25% su Apple se non produce iPhone negli USA

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di imporre dazi "almeno del 25%" ad Apple se l'azienda non produrrà i suoi iPhone negli Stati Uniti. "Ho informato da tempo Tim Cook di Apple che mi aspetto che gli iPhone venduti negli Stati Uniti siano fabbricati e costruiti negli Stati Uniti, non in India o altrove. In caso contrario, Apple dovrà pagare dazi di almeno il 25% negli Stati Uniti", ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social.