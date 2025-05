Trump minaccia dazi al 50% sui prodotti Ue per lentezza nei negoziati

All'origine della minaccia di Donald Trump di dazi al 50% sui prodotti Ue dall'1 giugno, ci sarebbe l'irritazione per la lentezza nei negoziati con l'Ue, secondo il Wsj, che cita fonti vicine ai colloqui. I consiglieri di Trump hanno espresso privatamente il loro nervosismo ai funzionari europei per il fatto che le diverse priorità commerciali dei paesi membri dell'Ue abbiano rallentato i colloqui. I consiglieri si sono lamentati di quello che considerano l'approccio cauto dell'Europa ai negoziati e di quella che definiscono la riluttanza dell'UE a presentare offerte concrete che tengano conto delle preoccupazioni degli Stati Uniti. Tra le proposte attese dagli Usa, le tariffe per i servizi di streaming, l'Iva, le normative automobilistiche e le multe imposte alle aziende statunitensi nei casi antitrust, hanno affermato le fonti al Wall Street Journal. Finora gli Stati Uniti non hanno inoltre ottenuto l'impegno dei leader dell'Ue a imporre nuovi dazi sulle industrie cinesi, una priorità per i funzionari dell'amministrazione Trump che stanno spingendo per aumentare la pressione commerciale su Pechino.