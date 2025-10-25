Trump, mi piacerebbe incontrare Kim in Asia

"Mi piacerebbe, lui sa che stiamo andando lì". Così il presidente statunitense Donald Trump ha risposto a una domanda dei giornalisti su un eventuale incontro con il leader nordcoreano Kim Jong Un nella sua visita in Asia, durante la quale vedrà il presidente cinese Xi Jinping in Corea del Sud. "Non lo so, gliel'abbiamo fatto sapere, sa che sto andando", ha aggiunto Trump che ha incontrato Kim l'ultima volta nel 2019 durante il suo primo mandato. "Mi trovo molto bene con lui", ha concluso.