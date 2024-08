Trump, 'metterò fine alla svolta green sui veicoli elettrici'

"Metterò fine alla guerra di Kamala all'energia e al Green New 'scam' (truffa, al posto di deal)": lo ha detto Donald Trump in conferenza stampa nel suo resort a Bedminster, riferendosi al maxi piano per la transizione energetica approvato dal Congresso su iniziativa dell'amministrazione Biden. "Metterò fine anche agli obblighi per favorire i veicoli elettrici, nonostante l'endorsement di Elon Musk", ha aggiunto, riferendosi al patron di Tesla e ai sussidi per promuovere il settore.