Trump, 'Medvedev fallito, stia attento a quello che dice'

Donald Trump replica a Dmitry Medvedev che su X qualche giorno fa aveva avvertito che "ogni ultimatum degli Usa è un passo verso la guerra". "L'ex presidente fallito della Russia, che si crede ancora presidente, deve stare attento a quello che dice. Sta entrando in un territorio molto pericoloso!", ha attaccato Trump su Truth. "Non mi interessa cosa farà l'India con la Russia. Possono distruggere le loro economie, per quel che mi riguarda. Abbiamo fatto pochissimi affari con l'India, i loro dazi sono troppo alti, tra i più alti al mondo. Allo stesso modo, Russia e Usa non fanno quasi nessun affare insieme", ha aggiunto.